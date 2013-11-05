鸡蛋期货周五将登陆大商所

路透上海11月5日 -大连商品交易所周一称，鸡蛋期货合约已由证监会批准，将于周五(8日)起上市交易，合约细则中规定最低交易保证金为合约价值的5%，但根据公告，上市初期暂定为合约价值的8%。

市场人士认为，其上市将有助于形成集中权威的市场价格，提供避险工具，作为畜牧期货的首个品种，其上市也有利于丰富中国期货品种序列。

刊登在大商所网站上的合约细则称，鸡蛋期货交易品种为鲜鸡蛋，交易单位为5吨/手，报价单位为元（人民币）/500千克，最小变动价位为1元/500千克，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%（上市初期为8%），合约月份为1-12月共12个合约品种，交割方式为实物交割。

鸡蛋合约交易指令每次最大下单数量为300手，交割单位为5吨。不同于其他品种，大商所在交割细则修正案中针对鸡蛋期货特别规定了的疫情处理有关条款。在鸡蛋期货交易过程中，当发生重大疫情且一定比例交割仓库库区处于疫区时，交易所可以宣布进入异常情况，交易所总经理可以采取暂停交易、终止交易的紧急措施。终止交易当天结算时，鸡蛋各合约月份全部持仓按照上一交易日结算价进行平仓。

在持仓管理上，为了严控风险，合约月份双边持仓总量小于等于8万手时，交易保证金为合约价值的5%，而大于8万手时为7%。在持仓限制方面，当鸡蛋合约单边持仓量大于1.5万手时，期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%；当鸡蛋合约单边持仓量小于等于1.5万手时，期货公司会员该合约持仓不受限制。非期货公司会员和客户的鸡蛋合约一般月份持仓限额为300手。

市场人士同时认为，从交易所公布的鸡蛋期货上市交易有关事项安排来看，鸡蛋期货上市初期手续费确定为8%、手续费为万分之一点五，较其它品种相对较高，这体现了管理层从严管理、不追求交易量和防范过度投机、防控市场风险，从而确保首个畜牧及鲜活农产品期货平稳起步的思路。（完）

参看细节，请点击大商所网站 here (发稿 徐永； 审校 林高丽)

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