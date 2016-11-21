阿根廷及智利边界附近发生规模6.4级地震 无损伤报告

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透圣地亚哥11月20日 - 南美阿根廷西部周日遭遇强烈地震，智利圣地亚哥的建筑物都发生摇晃，不过无人员、基础设施或常规服务损伤的报告。
美国地质调查局(USGS)称这起地震规模6.4级。地震发生后，智利海军排除了海啸的可能。智利及阿根廷两国当局均表示，没有人员受伤或财产损失的报告传出。
地震震中位于阿根廷城镇圣胡安(San Juan)西南方24公里，在圣地亚哥东北方大约267公里。USGS最初称震级为6.7，但之后下修。
智利国家铜业公司(Codelco)表示其运营均未受地震影响。Codelco的Andina露天矿场及El Teniente地下矿场位于智利中部，距离震中不远。
全球矿商英美资源集团(AAL.L)称，其位于智利中部的Los Bronces铜矿也接近震中，目前亦正常运作。
阿根廷地震研究所主管Alejandro Giuliano告诉路透，没有人员受伤或设施损害的报告，但他不排除“震中附近状况不佳的建筑物可能有较小型的损害”。
他并表示，阿根廷自1980年代以来就不曾发生这么大规模的地震。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
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