智利国家铜业公司预计投资将保持稳定

路透圣地亚哥4月4日 - 智利国家铜业公司(Codelco)董事长Oscar Landerretche周二告诉路透，在经历了铜价下跌以及铜投资计划大幅度缩减的震荡期之后，该公司已恢复到平稳状态，其债务和开支水平未来数年或将保持稳定。

智利国家铜业公司已表示，未来五年需要花费180亿美元用于改造老化矿并保持自身举足轻重的地位。

Landerretche在英国商品研究所(CRU)的全球铜业会议(World Copper Conference)期间接受采访时称，该数字有可能会下调，但其投资计划大幅下调或是其债务水平上升都不可能。

他说，该公司如今成本低于从前，也低于业界平均水平，项目计划也十分可靠，而债务水平也(稳定)。

他表示，如果政府和过去三年一样继续给公司提供资本支持，并且价格和其他情况不变，那么公司会认为没有必要增加整体负债来继续投资。(完)