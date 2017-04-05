智利国家铜业公司预计投资将保持稳定

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透圣地亚哥4月4日 - 智利国家铜业公司(Codelco)董事长Oscar Landerretche周二告诉路透，在经历了铜价下跌以及铜投资计划大幅度缩减的震荡期之后，该公司已恢复到平稳状态，其债务和开支水平未来数年或将保持稳定。
智利国家铜业公司已表示，未来五年需要花费180亿美元用于改造老化矿并保持自身举足轻重的地位。
Landerretche在英国商品研究所(CRU)的全球铜业会议(World Copper Conference)期间接受采访时称，该数字有可能会下调，但其投资计划大幅下调或是其债务水平上升都不可能。
他说，该公司如今成本低于从前，也低于业界平均水平，项目计划也十分可靠，而债务水平也(稳定)。
他表示，如果政府和过去三年一样继续给公司提供资本支持，并且价格和其他情况不变，那么公司会认为没有必要增加整体负债来继续投资。(完)
(编译 孙国玉；审校 李爽)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。