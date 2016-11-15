（更正）智利Codelco将对中国2017年的铜销售溢价降至2009年以来最低

（因英文原文有误，将智利国家铜业公司高级商业副总裁姓名拼写更正为“Rodrigo Toro”）

路透日本神户11月15日 - 全球最大的铜矿商智利国家铜业公司(Codelco)高级商业副总裁Rodrigo Toro周二称，公司已将对中国的2017年长期供应溢价削减逾四分之一；这是自2009年以来该公司对全球最大消费国--中国销售的最低水平。

Toro在一次会议间隙作出上述表示。Codelco在会上同意，公司明年对中国的实货交割价较伦敦金属交易所(LME)基准价每吨溢价72美元。

据路透数据，这比今年的每吨98美元有所下降，也是2009年以来的最低水平。

交易员称这是Codelco对中国的销售溢价首次低于欧洲。该公司将对欧洲的溢价降至每吨80-85美元。

本次降价或将引发对中国需求增长放缓的担忧，尽管因担心供应收紧，过去两周期铜价格有所上涨。

Codelco溢价被视为全球合约的基准，其它厂商可能效仿其做法。(完)