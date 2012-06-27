太阳能公园将成中国在智利最大投资

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透圣地亚哥6月26日电---智利出口促进机构ProChile周二称，中国可再生能源企业天华阳光、中国国家开发银行和智利Sigdo KoppersSK.SN计划投资一个9亿美元的太阳能公园，这将是中国企业在智利规模最大的投资。
多年的不重视导致智利需要在电网上进行大量新的投资，智利政府计划在2020年以前增加约800万千瓦的发电能力，目前该国拥有1,700万千瓦发电能力。
尽管中国是智利主要的贸易夥伴，而且双方签署了自由贸易协定，中国对智利进行的大规模投资相对较少。
ProChile表示，天华阳光、国开行和Sigdo Koppers将於周二晚些时候签署协议，以在未来三年开发该太阳能项目。
中国国务院总理温家宝正在智利进行访问，这是其拉美之行的最後一站。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。