太阳能公园将成中国在智利最大投资

路透圣地亚哥6月26日电---智利出口促进机构ProChile周二称，中国可再生能源企业天华阳光、中国国家开发银行和智利Sigdo KoppersSK.SN计划投资一个9亿美元的太阳能公园，这将是中国企业在智利规模最大的投资。

多年的不重视导致智利需要在电网上进行大量新的投资，智利政府计划在2020年以前增加约800万千瓦的发电能力，目前该国拥有1,700万千瓦发电能力。

尽管中国是智利主要的贸易夥伴，而且双方签署了自由贸易协定，中国对智利进行的大规模投资相对较少。

ProChile表示，天华阳光、国开行和Sigdo Koppers将於周二晚些时候签署协议，以在未来三年开发该太阳能项目。

中国国务院总理温家宝正在智利进行访问，这是其拉美之行的最後一站。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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