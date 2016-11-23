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中国财经 | 2016年 11月 23日 星期三 08:56 BJT

智利外长称将签署协议 深化与中国贸易关系

路透圣地亚哥11月22日 - 智利外长Heraldo Munoz周二在记者会中表示，中国与智利计划在中国国家主席习近平访问期间签署一份协议，深化双边贸易关系。

习近平周二离开秘鲁利马抵达智利，他之前在利马参加了亚太经合组织(APEC)峰会。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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