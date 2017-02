SANTIAGO, Aug 26 Financial results for Chilean industrial conglomerate Copec COP.SN for the April-June period, as released on Friday (in millions of dollars unless otherwise stated).

April-June 2011 April-June 2010

Net profit 272.5 mln 252.5 mln

Revenue 5,590.1 mln 3,000.9 mln

EPS (dollars) 0.21 0.19 ($1 = 471.13 Chilean pesos at the end of June)