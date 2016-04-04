焦点：需求增长疲弱 铜价可能进一步下跌

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透4月3日 - 铜价涨势突然停止并可能进一步下跌，因金融投资者认真看待实货市场已经知晓的情况：中国需求疲弱，预计未来仍然如此。
中国的消息人士，最近访问过该国铜消费企业的人，以及参加智利一个行业会议的生产商、基金与会议代表，描绘的制造业情况非常黯淡。制造业是铜需求情况的领先指标。
但铜价已涨至每吨4,900美元左右，并在3月中旬触及四个月高点5,131美元，自1月跌至六年半低位4,318美元以来上涨了将近20%。
部分涨势源于美元走软。当美元贬值时，以美元计价的大宗商品对于非美国企业就变得更加便宜。利用数值模型发出的买卖信号进行交易的基金，利用美元与大宗商品价格之间的这种关联。
“铜价与基本面不符。早就应该认识到这点，”一家大宗商品贸易商的消息人士对路透表示，稍后将参加在圣地亚哥举行的智利铜与矿业研究中心(CESCO)铜业大会。
“(中国)电缆生产商预计电网需求不会上升，地产基金看法悲观，空调库存水平高达4,000万台左右，约为10个月的供应量。”
消息人士称，中国国家电网去年第四季大举采购电缆来消耗预算，但这只是挪走了今年第一季的订单。
国家电网称，计划今年将投资下调至4,390亿元人民币，2015年为4,521亿元。
据安泰科，2015年中国铜消费总量估计约为915万吨，其中电力行业消费量约占50%。
建筑和空调行业的铜消费量分别占8.3%和15.3%。
房地产市场尽管展现了健康迹象，但仍是另一个压力点，因表面之下潜藏着分化情况：一、二线城市房价继续遥遥领跑，而三、四线城市仍不容乐观。
在较大的城市，房地产被作为逃避金融和经济动荡的投资权宜标的。
“三、四线城市住房及商业地产库存大概已达30个月的存量，”East Capital投资组合经理Francois Perrin说。“由于建筑增长仍远快过去库存化，我们不认为短期内情况能有什么改善。”
**勉强度日**
未来几周可望出现强劲季节性需求的预期，也推动对价格的乐观情绪，并是上海期交所指定交割仓库铜库存突破38万吨触及纪录高位的原因之一。
“库存增加和我们听闻的状况并不一致；加工业者和缆线业者报告的业务活动相当疲弱。”CRU资深顾问Matthew Wonnacott表示。
Wonnacott预期今年全球及中国铜需求将各增长0.6%，增幅分别低于去年的1.2%和约3.8%。
CRU预测，全球和中国实际需求分别为2,194万吨和1,011万吨。
中国3月的制造业调查显示，行业活动可能不再继续萎缩，但消息人士称，该行业需要强劲扩张才能支持对价格的乐观情绪。
中国最大铜进口商之一的Arc资源首席执行官Stephen Huang表示，“别指望在基础设施上会有大笔支出。消费者只在需要的时候才买(铜)。”
铜多头希望，1月达到2.51万亿(兆)元人民币的信贷能够流到制造业，对3月和4月的铜需求产生影响。
但市场可能已经消化了这个因素，铜价要进一步上涨，需求增长可能需大幅加快。
“无法肯定信贷是否能流入制造业，但有人押注会，”高盛分析师Max Layton表示。高盛预测今年平均铜价为每吨4,339美元，2017和2018年降至4,000美元。
中国铜进口与价格对比图表：tmsnrt.rs/20HScVz
中国铜进口与美元/人民币汇率对比图表：tmsnrt.rs/1KEVvWb
主要铜矿及产铜国图表：tmsnrt.rs/1T6gJyl (完)
(编译 张涛/王丽鑫/张若琪/李春喜 审校 徐文焰)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
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