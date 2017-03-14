必和必拓递出橄榄枝 邀请Escondida工会回到谈判桌

路透圣地亚哥3月13日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 (BHP.AX)(BLT.L)周一邀请全球最大的智利Escondida铜矿罢工工人回到谈判桌，此前矿工们周六拒绝了类似的邀约。

Escondida的工会因新合同谈判破裂，自2月9日发起罢工后就未再生产铜。该工会拥有2,500名成员。

必和必拓周一致信工会并向媒体公布，信中处理了工人的要求，建议周二召开会议。

一工会消息人士对路透称，工会现正在研究信件内容，以决定如何回应。

Escondida矿2016年产量略超100万吨。该矿场由必和必拓持有多数股权，力拓(RIO.AX)(RIO.L)及日本企业三菱商事(8058.T)等公司持有少数股权。(完)