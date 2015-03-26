智利部分铜矿关闭推动期铜逼近三个月高位 但稍后缩减涨幅

路透伦敦3月26日 - 期铜周四触及近三个月最高，因全球最大铜生产国智利的铜矿因洪水关闭，另外油价因也门遭空袭大涨。

在早盘的交易中，美元走软也扶助提振LME基本金属价格，期铅触及近两个月最高，期锌触及一个月峰值。

但随着美元反弹，基本金属在欧洲时段下午的交易中缩减涨幅。

LME三个月期铜收涨0.8%，报每吨6,174美元，之前一日小跌。今日早盘触及1月2日以来最高6,294.50美元。

智利北部遭暴雨袭击，迫使多家铜生产商关闭部分主要矿场，导致估计产能达160万吨的铜矿停产，不过，部分矿场周四开始恢复营运。

“我们之前的确认为，对铜供应的预期有些过度，因该行业长期以来一直面临像此次停产这样的问题，”咨询公司Capital Economics的高级商品经济学家Caroline Bain表示。

“我们认为，这毫无疑问支持了我们看涨今年铜价的观点。”

Capital Economics预计，铜价将在年中扩大涨幅至6,500美元，年底至7,200美元。

分析师已经不断调降对今年铜供应过剩的预期，因矿石等级下降、加工问题和恶劣天气等原因，但笼罩在中国成长前景上空的阴云仍限制了铜价的上行动能。

包含运费及保险费等在内的上海铜到岸价溢价回落5美元，至70-85美元，反应中国买盘稀落。

布兰特原油期价上扬也支撑了铜价。

三个月期铅收涨0.4%，报每吨1,853美元，在触及1月28日以来最高1,882美元后缩减涨幅。

三个月期镍收跌0.2%，报每吨13,680美元。但其他金属在场内交易收盘时没有成交。

三个月期锌最后买入价上涨0.4%，报每吨2,090美元，盘中触及2月17日以来最高。三个月期铝最后买入价上扬0.8%，报每吨1,788美元。三个月期锡最后买入价回落1.4%，报每吨17,150美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。