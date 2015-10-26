智利铜业委员会下修2015年智利铜产量预估至568万吨

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透圣地亚哥10月23日 - 智利铜业委员会(Cochilco)今年第四度下修2015年智利铜产量预估，周五预估今年铜产量为568万吨。
该委员会7月时原预估智利今年铜产量料为588万吨，1月时预估为600万吨。
主要买家中国需求低迷，令铜价维持在低档，导致矿企推迟新项目并且裁员；与此同时，一连串自然灾害及劳工纠纷亦对产出造成伤害。
智利铜业委员会并下修今明两年铜价预估，分别为每磅2.53美元和2.50美元。该委员会7月时原本预估2015年铜价为2.77美元。(完)
(编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。