《分析》生产问题日益增多，智利铜产量持续攀升势头开始消退

**产量迅速下降**

智利铜产量呈现间歇式地增长，从2003年的541万吨达到去年的578万吨。

智利产量远超其它任何国家，而且仍占全球产量的逾30%，尽管这一比例正在下滑。

铜出口占智利出口收入的一半还多，因此对该国经济至关重要。

不过，智利许多年代较久的矿场产量正在迅速下滑。例如，根据Cochilco的数据，百年矿场丘基卡马塔(Chuquicamata)的产量自2004年开始下降，从98.3万吨降至75.2万吨，这其中亦包括临近矿场拉多米罗托米克(Radomiro Tomic)的产量。

新矿正在帮助填补缺口。三座在2004年还未运营的较小规模矿场，在2013年的产量已总计接近50万吨。

丘基卡马塔等部分年代较久的露天矿场希望通过地下开采保持运作，同时其它矿场则转向采用新技术，例如拉多米罗托米克就在使用生物浸矿技术。

效率提高增加了嘉能可 和英美资源集团 的Collahuasi等矿场的产量。但专家指出，增长的基数较低，而且增速难以为继。

与此同时，即便获得必要的许可，新项目仍面临一大堆难题。

今年稍早，全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco) 旗下Ministro Hales矿场的矿石除砷设备出现故障，因此取消了对中国的部分矿石出口。

劳工冲突增加了成本，并延迟了JX控股 旗下Caserones矿的开工；与此同时，KGHM 旗下Sierra Gorda矿正与时间赛跑，争取按时投产，而这让其重蹈工程支出增加的覆辙。

Sierra Gorda项目主管Maciej Sciazko表示，KGHM希望成为一个低成本生产商，因此可能投资扩张该矿，但“能源成本令人十分担忧”。

与其他矿商一样，KGHM也一直在担忧地关注着铜价 今年迄今累计下跌约10%的情况。

“从当前铜价来看，虽然(问题)还构不成灾难，但这无法激励矿商加快进程，尤其是私人生产商，”一名市场人士称。

欲浏览智利铜产量图表，请点选：link.reuters.com/jef23w

欲浏览智利铜矿图表，请点选：link.reuters.com/gaq87v (完) (编译 张涛/许娜；审校 高琦)