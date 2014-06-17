分析：智利在铜市地位下降 但昔日辉煌仍令别国难以复制

路透圣地亚哥/伦敦6月16日 - 随着头号产铜国智利开始失去市场份额，新兴的供应国或将帮助满足对铜的需求。不过没有哪个国家能够复制智利在上个世纪创下的辉煌。

智利的铜产量占到全球供应量的大约三分之一。随着全球铜消费量以每年4%的速度增长，智利的产量增幅不足以满足新增需求。铜是一种广泛应用于建筑和电力行业的基础原材料。

随着智利铜矿的老化造成开采成本攀升，以及邻国秘鲁和非洲的刚果与赞比亚产量逐渐增长，该国的市场份额正被不断蚕食。

尽管在一个日益分割的市场中，这些国家势将成为供应大国，但由于地质条件、政治和基础设施的限制，在可以预见的将来不太可能出现一个能够挑战智利地位的单一供应巨擘。

Bernstein Research分析师Paul Gait说：“会出现另一个堪比智利的供应来源么？不会。”

“秘鲁、刚果和赞比亚总体上的地质储量为智利的一半。他们的铜矿位置也极佳，不过没有能力达到20世纪智利在市场上的地位。”

据智利一个咨询机构Cochilco的数据，2010年智利的产出占到全球铜产量的近34%，但到2013年已降至不到32%。

汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)预计，2016年智利的市场份额将滑至30%以下。

**上帝的恩赐**

凭借优越的地质资源，智利在1980年代成为全球头号铜供应国。在这之前的最大供应国美国已关闭了高成本的铜矿。

当时发现的诸如Escondida等一系列铜矿，证明智利蕴藏量丰富，同时开采成本低廉且能迅速出口。Escondida如今已是全球最大的铜矿。

不过此后出现了一系列问题：矿石品位逐渐下滑，矿越挖越深，水源稀缺，而且电价高昂。

即便是替换现有的供应，代价也极其高昂。

智利国有铜公司Codelco要将产能从2012年的170万吨提高到2021年的200万吨，需要投资大约300亿美元。Codelco是全球最大的铜生产商。

为Escondida铜矿建一个海水淡化厂，需要花费必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)34亿美元。

由于头号铜消费国--中国的需求放缓，过去三年铜价已下跌30%，一些成本高昂的铜矿扩建项目已被推迟。

智利矿业智库CESCO主管Juan Carlos Guajardo说：“近几年智利的矿业前景已变得复杂得多。有些增产计划很可能不会实现。”

浏览智利、秘鲁、刚果和赞比亚铜产量图表，请点选(link.reuters.com/jeb22w)

浏览铜矿分布图表，请点选(link.reuters.com/kyb22w)

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**其他来源**

美国地质调查局的科学家认为，铜的储量还很多，大约有35亿吨未探明的铜储量分布在六大洲的11个地区。科学家估计，以当前条件及技术，其中25亿吨储量具有开采的经济价值。

秘鲁正在加紧发展，预计到2016年，在铜产量的占比将超过10%，高于2013年的7%。

由于秘鲁的能源及劳动成本较低，秘鲁的产铜现金成本约为111美分/磅，智利则是180美分以上。

但矿商在秘鲁往往面临抵制大型项目污染的当地民众的强烈反对。

“虽然中期而言，秘鲁产量将大幅增加，但总产量仍会继续远远落后智利，”Codelco执行长Thomas Keller向路透表示。

Keller指出，智利的铜储量占全球总储量的28%，秘鲁则是10%。

**非洲大军**

部分最优质的铜储矿源分布在非洲的“铜带”，位于刚果民主共和国及赞比亚。

过去几年这块地区的铜产量已经大幅成长，嘉能可 GLEN.L、First Quantum (FM.TO)及Vedanta (VED.L)等知名业者皆在此处营运。

然而，尽管此地的生产成本低于智利，但这些矿场距离出海口很远，也缺乏理想的运输网。

能源取得也是一大阻力，特别是在刚果民主共和国。电力供给偏低且不稳定，而兴建发电厂的成本也昂贵。

“像抢座位游戏一样，就是没有足够的电力分给每个人。所以未来五年(刚果)那里很难提高产量，”一矿商主管指出。“同时，刚果也不像智利那么欢迎投资。你没办法在那里建立一个像Escondida一样的矿场。”

政治风险仍是一大不利因素，特别是在刚果民主共和国。以First Quantum为例，它在刚果一些铜矿的权利，包括热门的Frontier铜矿，2009年时惨遭刚果政府没收接管，其中一些之后还被卖给竞争对手ENRC ENRC.L。

两家公司在这些权利上展开激烈争夺，2012年达成财务和解，由ENRC控制原属First Quantum的所有刚果资产。

“对于像嘉能可那样胆子够大的，我想在刚果民主共和国会有很大的报酬，但是任何人都能在那里作生意吗？并不一定，”Gait指出。(完)

(编译 王洋／蔡美珍；审校 徐文焰/李爽/许娜)

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