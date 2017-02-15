智利Escondida铜矿罢工工人与必和必拓同意恢复谈判

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透智利圣地亚哥/安托法加斯塔2月14日 - 智利Escondida铜矿的罢工工人与矿企必和必拓表示，同意周三恢复谈判。该消息帮助缓和了铜价涨势。
成员多达2,500人的工会领袖Carlos Allendes周二表示，已收到并接受政府劳工部门的邀请，将与必和必拓进行会谈。
澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)周二夜间也发表声明，证实将重回谈判桌。
交易商表示，劳资矛盾可望得到解决的消息，周二打压铜价。自上月谈判破裂以来，关于这座全球最大铜矿将长期停工的预期，帮助铜价升至逾20个月高点。
“我们希望这个步骤...能让双方立场更加接近，让罢工尽快落幕，”政府发言人Paula Narvaez于圣地亚哥对记者表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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