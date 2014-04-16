版本:
中国
国际财经 | 2014年 4月 16日 星期三 10:49 BJT

智利预计今年铜产量将创纪录高位

路透圣地亚哥4月15日 -智利将今年全球铜价平均预估下调至每磅3.05美元，此前预计为3.15美元，因全球最大买家中国经济增长前景放缓。

智利国有铜委员会Cochilco周二表示，预计2015年铜价进一步下跌，降至每磅3.00美元。

Cochilco补充称，智利今年料将增加铜产量5.0%，至纪录高位607万吨，因MinistroHales、Sierra Gorda和Caserones新铜矿均将投入生产。智利是全球最大铜产国，产量占全球三分之一。

智利明年料将再增产2.8%，至624万吨。

产量增加料将导致今年全球铜供应过剩37.3万吨，但Cochilco新总裁SergioHernandez认为，“这并不太高。”(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐