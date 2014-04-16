智利预计今年铜产量将创纪录高位

起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透圣地亚哥4月15日 -智利将今年全球铜价平均预估下调至每磅3.05美元，此前预计为3.15美元，因全球最大买家中国经济增长前景放缓。
智利国有铜委员会Cochilco周二表示，预计2015年铜价进一步下跌，降至每磅3.00美元。
Cochilco补充称，智利今年料将增加铜产量5.0%，至纪录高位607万吨，因MinistroHales、Sierra Gorda和Caserones新铜矿均将投入生产。智利是全球最大铜产国，产量占全球三分之一。
智利明年料将再增产2.8%，至624万吨。
产量增加料将导致今年全球铜供应过剩37.3万吨，但Cochilco新总裁SergioHernandez认为，“这并不太高。”(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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