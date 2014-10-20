分析：生产问题日益增多 智利铜产量持续攀升势头开始消退

路透圣地亚哥10月17日 - 技术与监管问题不断浮现，阻碍新矿投产，凸显智利保持铜供应增长势头越来越困难，长达10年之久的铜业荣景可能很快开始消退。

智利铜业委员会(Cochilco)周五预测，今年智利铜产量预计将达到583万吨的最高纪录，明年上升到623万吨。业内的许多人士相信，新矿将继续维持供应增长，比较担心的是中国的需求下降。

但他们对于产量增长的乐观看法可能并不正确。由于三个新项目在初期就遇到问题，以及一些老矿产量下降，官方对于2014年产量的预估已经下调了两次，从607万吨下调--降幅相当于一个中型铜矿的产量。

产业专家表示，不久之后，最近几年的产量增长势头就可能停止。

“明年以及在2016年之前，我们将看到本十年的产量高峰，但我认为在下一个十年之前，智利铜产量不会非常明显地增长。我们希望，大型项目将在下一个十年能够启动，”本地铜业智库CESCO的主管Juan Carlos Guajardo表示。

CESCO预测新增产量在2016年以后会急剧下降。Guajardo表示，铜市会在“本十年的末期达到平衡或者出现供应不足”。

智利轻松开采的时代结束了，剩下的基本上是位置偏远的碎块区域，矿石中含有较多的石头和杂质。在偏远地区，缺乏水源，能源昂贵。 投资环境也不如以前有利。智利总统巴切莱特(Michelle Bachelet)的中左政府最近取消了一些税收激励政策。工人要求分享更多的利益，更多的本地社区反对开发他们认为会破坏环境的项目，而他们的要求经常得到法院的支持。

例如就在本月，Goldcorp(G.TO)的39亿美元El Morro铜金矿被智利最高法院叫停。该法院表示，该公司必须再次与本地的原住民协商。

“这是一种结构性现象，主要与技术性挑战和监管合规要求增强有关，新项目必须应对这些问题，”Cochilco的副总裁Sergio Hernandez对路透表示。

**产量迅速下降**

智利铜产量呈现间歇式地增长，从2003年的541万吨达到去年的578万吨。

智利产量远超其它任何国家，而且仍占全球产量的逾30%，尽管这一比例正在下滑。

铜出口占智利出口收入的一半还多，因此对该国经济至关重要。

不过，智利许多年代较久的矿场产量正在迅速下滑。例如，根据Cochilco的数据，百年矿场丘基卡马塔(Chuquicamata)的产量自2004年开始下降，从98.3万吨降至75.2万吨，这其中亦包括临近矿场拉多米罗托米克(Radomiro Tomic)的产量。

新矿正在帮助填补缺口。三座在2004年还未运营的较小规模矿场，在2013年的产量已总计接近50万吨。

丘基卡马塔等部分年代较久的露天矿场希望通过地下开采保持运作，同时其它矿场则转向采用新技术，例如拉多米罗托米克就在使用生物浸矿技术。

效率提高增加了嘉能可(GLEN.L)和英美资源集团(AAL.L)的Collahuasi等矿场的产量。但专家指出，增长的基数较低，而且增速难以为继。 与此同时，即便获得必要的许可，新项目仍面临一大堆难题。

今年稍早，全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)[CODEL.UL]旗下Ministro Hales矿场的矿石除砷设备出现故障，因此取消了对中国的部分矿石出口。

劳工冲突增加了成本，并延迟了JX控股(5020.T)旗下Caserones矿的开工；与此同时，KGHM KGH.WA旗下Sierra Gorda矿正与时间赛跑，争取按时投产，而这让其重蹈工程支出增加的覆辙。

Sierra Gorda项目主管Maciej Sciazko表示，KGHM希望成为一个低成本生产商，因此可能投资扩张该矿，但“能源成本令人十分担忧”。 与其他矿商一样，KGHM也一直在担忧地关注着铜价CMCU3今年迄今累计下跌约10%的情况。

“从当前铜价来看，虽然(问题)还构不成灾难，但这无法激励矿商加快进程，尤其是私人生产商，”一名市场人士称。

欲浏览智利铜产量图表，请点选：link.reuters.com/jef23w

欲浏览智利铜矿图表，请点选：link.reuters.com/gaq87v (完)

(编译 张涛/许娜；审校 高琦)

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