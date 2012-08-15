智利调降今年铜产量及价格预估

* GDP成长及工业生产放缓打击价格前景

* 智利2012年铜产量预估下修至540.4万吨

路透圣地牙哥8月14日电---全球最大铜生产国智利调降2012年平均铜价预估,从先前预估的每磅3.85美元降至3.52美元,并预估明年价格将降至3.48美元.

"降低铜价(预估)主要是因为主要铜消费国的国内生产总值(GDP)成长率及工业生产下修,以及需求预期下滑所致,"智利国家铜业委员会Cochilco周二表示.

铜价自5月初以来已下跌12%,因外界益发担忧主要铜消费国中国、欧元区及美国的经济前景将恶化.

但在全球经济出现疲弱迹象下,对央行祭出刺激举措的预期则协助抑制铜价的跌势,令价格自5月中以来便囿于每吨7,200美元(每磅3.25美元)和每吨7,800美元(每磅3.55美元)之间.

**应对众多问题**

智利今年铜产量现料为540.4万吨,远低於此前预估的570万吨.该国铜产量约占全球铜产量的三分之一.

预估下调的幅度大於安迪纳矿去年约23.44万吨的产量水平.该矿是全球最大铜生产企业--智利国有铜公司Codelco旗下的大型矿场.

智利铜产量料较去年增长2.7%.

该国现在忙于应对老化矿场矿石评级急剧下降,罢工活动、矿工事故和极端天气增加等问题.但近几个月大型矿场扩张和少量新矿藏开采都提振了产量.

Cochilco表示,随着由必和必拓(BHP.AX)拥有多数股权的全球最大铜矿Escondida产量回升,英美资源集团(AAL.L)旗下有争议的Los Bronces矿、Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX.N)的厄尔阿布拉矿和Antofagasta Minerals (ANTO.L)旗下El Tesoro矿产量增加,智利2012年铜产量料将增加.

但Cochilco补充道,较低等级的铁矿石和营运方面的问题将损及国有铜公司Codelco、英美资源集团和XstrataXTA.L旗下的Collahuasi铜矿、Freeport的Candelaria矿和必和必拓旗下的Cerro Colorado矿的产出.

Cochilco的一名官员对路透说,下修产出预估是基於Collahuasi和Codelco产量下降的原因.

一位公司高层上月曾表示,全球第三大铜矿Collahuasi下半年产量料较上半年有所好转,但全球产量或仍将低於去年.

Codelco去年铜产量达到创纪录的173.5万吨,但该公司预期其2012年产量将下滑,此後会在2020年前再回升至210万吨,因公司将推出大胆的扩张计划.

Cochilco并称,2013年的产量料达到551万吨,因Codelco、Escondida和Collahuasi的产出回升.(完)

--编译 戴素萍/许娜/侯向明;审校 吴云凌

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