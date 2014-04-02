智利北部沿海发生8.2级强震并引发海啸 暂无伤亡报告（更新版）

（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透圣地亚哥4月1日 - 智利沿海周二发生8.2级强震并引发海啸，冲击到该国北部地区，但政府表示尚无严重损失及伤亡报告。
美国地质调查局(USGS)表示，此次地震的震源很浅，在海床下方仅12.5英里(20.1公里)处，震中位于秘鲁边境附近伊基克矿业港口西北约100公里的地方。
智利海军表示，地震发生的45分钟内，海啸引起的首波海浪已抵达北部海岸。当局疏散了该海岸线部分地区，并发布针对中南美洲太平洋沿岸所有地区的海啸预警。
智利是全球第一大铜生产国，但主要矿业公司称，目前其运营没有受到严重影响。
在2010年，智利曾发生8.8级地震并引发海啸，侵袭了该国中南部几个沿海城镇，导致526人死亡。
智利ONEMI应急办公室周二晚间表示，地震造成的滑坡阻断了部分道路和公路；当地电台称伊基克电力供应中断。不过政府称，没有人员伤亡的报告。
伊基克是重要的铜出口港，接近智利主要的铜矿。该国国有矿业公司Codelco报告称，旗下员工或矿山没有损失，并称其在智利北部的业务运作一切如常。
矿业巨头必和必拓(BHP.AX)表示，尚未接到矿山受损的报告。
太平洋海啸预警中心称，秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加和尼加拉瓜的沿岸地区也有危险。
“这种强度的地震有可能引发具有破坏性的海啸，能在几分钟内到达靠近震中的海岸线，几小时内抵达更远一些的海岸线，”该中心表示。
RPP电台报导称，秘鲁官方开始疏散南部Ica沿岸地区的民众。(完)
(编译/审校 王翔琼/徐文焰/侯向明)
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