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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 12:03 BJT

智利矿业：Collahuasi铜矿在疏散工人--工会领导人

路透圣地亚哥4月2日 - 智利Collahuasi铜矿 的一位工会领导人称，在周二晚发生大地震后，矿场在疏散工人，让他们与家人团聚。

该铜矿的首席执行官周二稍早告诉路透，大地震未使矿床和港口受到破坏。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
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