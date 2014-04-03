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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 11:30 BJT

突发新闻：智利紧急办公室命令预防性疏散智利北部沿海地区人员

路透圣地亚哥4月3日 - 智利紧急办公室命令预防性疏散智利北部沿海地区人员。该国周三晚间发生7.8级地震。(完)
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