版本:
中国
时事要闻 | 2014年 4月 2日 星期三 08:58 BJT

智利发生8.0级地震 要求预防性疏散北部沿海地区人员（更新版）

路透华盛顿4月1日 - 美国地质调查局(USGS)表示，智利靠近伊基克矿区附近的沿海发生8.0级地震。

USGS称此次地震的震源非常浅，在海床下方仅6.2英里(10公里)处，这使得震感更为强烈。震中位于伊基克西北部53英里(86公里)的地方。

USGS随后发布针对拉美太平洋沿岸所有地区的海啸预警。

智利ONEMI应急办公室在其网站上称，该国周二要求对北部海岸线地区实施“预防性疏散”；此前在靠近伊基克矿区附近的沿海发生8.0级地震，当局担心可能会引发海啸。(完)

(编译 侯向明； 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐