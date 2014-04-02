智利发生8.0级地震 要求预防性疏散北部沿海地区人员（更新版）

（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透华盛顿4月1日 - 美国地质调查局(USGS)表示，智利靠近伊基克矿区附近的沿海发生8.0级地震。
USGS称此次地震的震源非常浅，在海床下方仅6.2英里(10公里)处，这使得震感更为强烈。震中位于伊基克西北部53英里(86公里)的地方。
USGS随后发布针对拉美太平洋沿岸所有地区的海啸预警。
智利ONEMI应急办公室在其网站上称，该国周二要求对北部海岸线地区实施“预防性疏散”；此前在靠近伊基克矿区附近的沿海发生8.0级地震，当局担心可能会引发海啸。(完)
(编译 侯向明； 审校 徐文焰)
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