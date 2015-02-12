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时事要闻 | 2015年 2月 12日 星期四 10:05 BJT

智利与阿根廷交界处发生6.9级地震--USGS

路透华盛顿2月11日 - 美国地质调查局称，周三智利东北部与阿根廷交界处发生里氏6.9级地震。

震源深度252公里，震中位于阿根廷胡胡伊省西北178公里处。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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