智利发生7.6级强震但未造成严重损失 附近亦无大型铜矿

路透圣地亚哥12月25日 - 南美国家智利周日发生7.6级强烈地震，造成沿岸地区数千民众疏散，不过在旅游和鲑鱼养殖地区未有人员伤亡和严重损失的报告。

智利国家紧急事务处(ONEMI)地震发生三小时后解除了疏散令和海啸警戒，通知近5,000名被疏散者可以返回家园。

地震震中位于克永(Quellon)港西南仅39公里处，ONEMI官员稍早曾对距离震中1,000公里范围内的地区发布海啸预警，不过后来降为海啸警戒。智利海军称，该地区内的八个港口关闭，其中多数为小港口。

据美国低质调查局(USGS)，此次地震震源深度相对较浅，为34.6公里。

智利是全球最大的产铜国，但本次地震影响区域附近并无大型矿山。(完)