智利发生7.6级强震但未造成严重损失 附近亦无大型铜矿

（更正）雅加达发生疑似自杀炸弹攻击 印尼总统呼吁民众冷静
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透圣地亚哥12月25日 - 南美国家智利周日发生7.6级强烈地震，造成沿岸地区数千民众疏散，不过在旅游和鲑鱼养殖地区未有人员伤亡和严重损失的报告。
智利国家紧急事务处(ONEMI)地震发生三小时后解除了疏散令和海啸警戒，通知近5,000名被疏散者可以返回家园。
地震震中位于克永(Quellon)港西南仅39公里处，ONEMI官员稍早曾对距离震中1,000公里范围内的地区发布海啸预警，不过后来降为海啸警戒。智利海军称，该地区内的八个港口关闭，其中多数为小港口。
据美国低质调查局(USGS)，此次地震震源深度相对较浅，为34.6公里。
智利是全球最大的产铜国，但本次地震影响区域附近并无大型矿山。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
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路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。