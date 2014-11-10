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时事要闻 | 2014年 11月 11日 星期二 07:19 BJT

智利北部发生5.8级地震--USGS

路透华盛顿11月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一智利北部发生5.8级地震。

美国地质调查局称，地震发生在卡拉马东北偏北60英里(100公里)处，震源深度为64.6英里(103公里)。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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