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时事要闻 | 2015年 11月 11日 星期三 10:29 BJT

智利海域发生6.6级海底地震--美国地质调查局

路透11月11日 - 美国地质调查局称，周三智利海域发生6.6级海底地震。

太平洋海啸预警中心称，此次海底地震没有引发海啸的危险。

发生在智利海域的地震震源深度33公里(20英里)，最初报告震级为6.8级。(完)

编译 李爽 审校 王丽鑫

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