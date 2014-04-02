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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 08:55 BJT

突发事件：智利北部地震后，秘鲁政府开始疏散南部ICA地区的人员--电台

路透利马4月1日 - RPP电台称，秘鲁政府周二开始疏散ICA南部沿海地区的人员，此前邻国智利北部发生8.0级地震。(完)
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