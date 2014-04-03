智利北部周三深夜发生规模7.8强震--USGS

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透4月3日 - 美国地质调查局(USGS)表示，智利北部外海周三深夜发生规模7.8级强震。
USGS说，这是继周二8.2级强震之后强度最大的一次余震，震中位于Iquique南部12英里(19公里)，震中深度为相对浅层的12.4英里(20公里)。早时USGS称地震强度7.4级。
太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称没有大范围海啸威胁，但最新震动可能引发本地海啸。
智利紧急办公室命令防御性疏散智利北部沿海地区人员。
目前尚未立即有灾情传出。(完)
(编译 李婷仪 审校 李春喜)
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）