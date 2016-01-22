达沃斯论坛：智利财长称新兴经济体缺乏应对资本外流的工具

路透瑞士达沃斯1月21日 - 智利财长Rodrigo Valdes周四指出，发展中国家需迅速调整，以应对经济长期放缓的“新现实”。

Valdes在达沃斯世界经济论坛对路透表示，新兴市场缺乏应对资本外流的公信力和工具。

智利为全球最大铜出口国，也是受铜价下挫打击最严重的新兴经济体之一。Valdes指出，该国政府可能必须检讨增长和预算预估。

“(新兴市场)遭逢至少10年来未见的逆境，这和2009年时的冲击不同，那时是一场V型冲击，我们能采取许多行动在短期内应对。”Valdes表示。

“但当前这场冲击是渐进的。我们面对这个现实加以调整很重要。最糟的就是认为不会发生这种情况，而且还表现得像是事情没发生似的。”

据国际金融协会(IIF)数据，去年新兴市场自1988年以来首次出现资本净流出，IIF本周稍早估计流出规模达7,350亿美元，并预计2016年还会流出4,500亿。

新兴市场的股汇债市剧跌，已促使墨西哥央行总裁卡斯腾斯建议，新兴经济体政策制定者应效法发达国家在金融危机时期的手段，可能采取偕同干预市场的作法。

Valdes称，他未听闻目前新兴市场决策制定者有这类讨论在进行。

“新兴市场是否有发达国家具备的那种公信力和经历还大有疑问，我们可兹利用的工具也不同。”(完)