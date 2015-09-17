智利发生规模8.3级强震 发布海啸预警（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
(新增细节)
路透9月16日 - 智利近海周三发生规模8.3级强震，首都圣地亚哥建筑物摇晃，强震并引发智利、秘鲁及夏威夷发布海啸预警。
美国地质调查局(USGS)称，地震发生在瓦尔帕莱索(Valparaiso)以北104英哩(167公里)处，最初报告的震级为7.9。
太平洋海啸预警中心称，未来数小时内，智利及秘鲁海岸可能出现地震所引发的危险海啸，也对夏威夷发布了海啸预警。
USGS称震中(震央)深度为7.8英哩(12.6公里)。目前暂无伤亡报告。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。