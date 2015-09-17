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时事要闻 | 2015年 9月 17日 星期四 08:25 BJT

智利发生规模8.3级强震 发布海啸预警（更新版）

(新增细节)

路透9月16日 - 智利近海周三发生规模8.3级强震，首都圣地亚哥建筑物摇晃，强震并引发智利、秘鲁及夏威夷发布海啸预警。

美国地质调查局(USGS)称，地震发生在瓦尔帕莱索(Valparaiso)以北104英哩(167公里)处，最初报告的震级为7.9。

太平洋海啸预警中心称，未来数小时内，智利及秘鲁海岸可能出现地震所引发的危险海啸，也对夏威夷发布了海啸预警。

USGS称震中(震央)深度为7.8英哩(12.6公里)。目前暂无伤亡报告。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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