智利Escondida铜矿称将重启运营

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透圣地亚哥3月14日 - 一管理人士周二晚间告诉路透，智利Escondida铜矿计划重新开始运营，此前控股方必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)邀请罢工工人回到谈判桌再度遭到拒绝。
全球最大的铜矿--Escondida矿总裁Marcelo Castillo在记者会上表示，首先将让该矿两个与当前谈判无关的地方复工。
之后该公司将开展进一步的维护工作，最后重启采矿业务、恢复铜生产。
根据智利法律，该矿可在2月9日罢工开始的15天之后雇佣临时员工，但该矿表示会等待30天以显示其对话的诚意。周二是罢工的34天。
面对有关评论重启运营计划的请求，工会未立即予以回应。(完)
(编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
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