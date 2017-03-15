智利Escondida铜矿称将重启运营

路透圣地亚哥3月14日 - 一管理人士周二晚间告诉路透，智利Escondida铜矿计划重新开始运营，此前控股方必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)邀请罢工工人回到谈判桌再度遭到拒绝。

全球最大的铜矿--Escondida矿总裁Marcelo Castillo在记者会上表示，首先将让该矿两个与当前谈判无关的地方复工。

之后该公司将开展进一步的维护工作，最后重启采矿业务、恢复铜生产。

根据智利法律，该矿可在2月9日罢工开始的15天之后雇佣临时员工，但该矿表示会等待30天以显示其对话的诚意。周二是罢工的34天。

面对有关评论重启运营计划的请求，工会未立即予以回应。(完)