版本:
中国
国际财经 | 2017年 2月 10日 星期五 08:34 BJT

智利Escondida铜矿工人展开罢工

路透智利ANTOFAGASTA 2月9日 - 一名工会发言人向路透表示，必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)旗下智利Escondida铜矿工人周四早上未到班，抵达现场的劳工通勤公车上空空荡荡，这批公车原本要载的是来轮替夜班的工人。

矿区发言人Carlos Allendes表示，计划中的Escondida铜矿罢工活动将从当地时间早上8点(1100GMT)“正式”展开。必和必拓称，在罢工期间将不会生产铜。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐