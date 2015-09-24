智利总统励志新口号：明天会更糟

路透圣地亚哥9月23日 - 智利总统巴切莱特（Michelle Bachelet）称，面对接连不断的自然灾害，她有一个敦促自己坚持下去的口号，那便是“明天会更糟”。

周三接受一档早间电视节目采访时，巴切莱特谈及了自2014年重新担任总统以来她是如何带领智利应对2015年大地震、两次主要的火山喷发、洪灾、火灾及海啸等自然灾害。

“我就发明了这样的一个口号：‘Cada dia puede serpeor’”，她对智利Mega电视频道称。这句话翻译过来大意是“明天会更糟”。

上周智利科金博地区发生8.3级地震并引发海啸，造成13人遇难、数百人无家可归。严格的建筑法规以及迅速实施的疏散措施，是导致这次地震遇难人数较少的部分原因。

巴切莱特曾前往灾区看望灾民。“对于我而言，灰心丧气对谁都无益，”她在采访中说。

智利经济放缓以及该国政商勾结等腐败丑闻，导致巴切莱特的支持率在近几个月大幅下降。

这引发了巴切莱特可能辞职以及关于她健康状况的传言。巴切莱特对相关传言多次予以否认，还对传言的来源提出质疑。

“我建议大家都无视此类传言，”她说。“……我没有理由辞职。”

63岁的巴切莱特称，她得高血压有些年头了，但她的健康状况“超好”。（完）