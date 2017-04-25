智利海岸地区发生7.1级地震 未造成明显损失

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透圣地亚哥4月24日 - 智利西海岸周一发生7.1级强烈地震，导致首都圣地亚哥的建筑物摇晃，并引发至少两次强余震。
智利应急服务部门称，暂时未见明显损失。智利海军和太平洋海啸预警中心表示，预计地震不会引发海啸。
智利国家铜业公司(Codelco)称其运营并未受到地震影响。该公司是全球规模最大的铜矿业者之一。
美国地质调查局(USGS)称，此次震中位于海滨城市Valparaiso以西35公里处，震源深度较浅，比海床低10公里。
智利当局最初下令疏散Valparaiso附近沿岸地区的民众以防海啸发生，但很快取消了命令。Valparaiso位于圣地亚哥以西大约97公里。
此后在同一地点至少发生了两次分别为5.0和5.4级的余震，圣地亚哥亦有震感。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)