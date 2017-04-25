智利海岸地区发生7.1级地震 未造成明显损失

路透圣地亚哥4月24日 - 智利西海岸周一发生7.1级强烈地震，导致首都圣地亚哥的建筑物摇晃，并引发至少两次强余震。

智利应急服务部门称，暂时未见明显损失。智利海军和太平洋海啸预警中心表示，预计地震不会引发海啸。

智利国家铜业公司(Codelco)称其运营并未受到地震影响。该公司是全球规模最大的铜矿业者之一。

美国地质调查局(USGS)称，此次震中位于海滨城市Valparaiso以西35公里处，震源深度较浅，比海床低10公里。

智利当局最初下令疏散Valparaiso附近沿岸地区的民众以防海啸发生，但很快取消了命令。Valparaiso位于圣地亚哥以西大约97公里。

此后在同一地点至少发生了两次分别为5.0和5.4级的余震，圣地亚哥亦有震感。(完)