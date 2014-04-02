智利北部发生8.2级强震 引发海啸

（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透圣地亚哥4月1日（记者 Anthony Esposito/Rosalba O'Brien） -智利北部沿海周二发生8.2级强震，导致五人死亡并引发两米高的海啸。
智利官员称，遇难者中包括死于墙体坍塌和心脏病的人。
智利政府疏散了北部沿海地区，总统巴切莱特（MichelleBachelet）宣布该地区为灾区，承诺派遣军队和警察增援，以维持公共秩序；滑坡导致道路中断后，对遭破坏地区进行修复。
“我们带着孩子和其他能够带走的东西离开，但逃离海边建筑物的人们造成到处都很堵，”32岁的LilianaArriaza说道。她正开车带着三个孩子离开。
美国地质调查局(USGS)表示，此次地震的震源很浅，在海床下方仅12.5英里(20.1公里)处，震中位于秘鲁边境附近伊基克矿业港口西北约100公里的地方。
智利是全球第一大铜生产国，地震似乎并未严重影响该国的矿业，但伊基克一个女子监狱约300名囚犯趁乱越狱。
智利当局称，约26名囚犯很快被抓到；安全部队遍布该地区，有报道称存在电力中断和个别的抢劫情况。
太平洋海啸预警中心称，地震引发大规模海啸，最高约两米。智利海军称，第一波巨浪在地震后45分钟内抵达海岸。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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