智利北部发生6.7级强震

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透智利圣地亚哥3月16日 -智利北部周日晚间突发强烈地震，部分沿海地区进行预防性疏散，但显然没有造成人员伤亡，也没有对该国重要的铜矿造成损害。
美国地质调查局称，这场6.7级的地震震中位于伊基克市西北偏西37英里(60公里)处，震源深度为12.4英里(20公里)。这次地震起初报告为7.0级。
智利国家紧急事务机构ONEMI称，初步报告显示没有财产损害和人员伤亡。
太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称，预计不会引发海啸。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。