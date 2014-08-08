（修正）智利称俄罗斯寻求扩大从拉美国家进口食品

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
（修正标题错别字）
路透圣地亚哥8月7日 - 智利贸易部门负责人周四说，俄罗斯政府周三与数位拉美国家大使见面，讨论寻找更多食品供应来源的可能性。此前，俄罗斯已禁止进口许多西方国家的产品。
俄罗斯禁止从美国、欧盟、加拿大、澳洲和挪威进口所有肉类、鱼类、鸡肉、乳品、水果与蔬菜，以报复西方的制裁行动。
“据我们所知，昨天(周三)俄罗斯政府和几个拉美国家的大使举行会晤，智利当然也受邀参加，”智利政府贸易事务部门Direcon负责人Andres Rebolledo说。
“他们表示，想看一下有无可能找到更多食品供应者，”Rebolledo说。
他并未明讲有哪些国家的大使参与会议。
俄罗斯对西方国家的报复措施，意味着农业大国巴西的肉类和谷物出口可能获得良机。其他拉美国家也可能从中受益。
“他们对我们的大使表示，将提供清单，列明他们认为比较优先的产品...俄罗斯政府称将在未来几天(把清单)交给我们。”Rebolledo说。
智利或许可成为欧洲水果以外的一个选择。根据Direcon数据，该国去年对俄商品出口总额为6.43亿美元，主要为加工食品、鲑鱼和水果。不过，水果出口商认为，由于南北半球季节相反--南半球现正值冬季，想要完全取代不太容易。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透东京4月20日 - 日本政府4月上调对企业信心的评估，为四个月来首次。此前日本央行短观调查显示日本4月制造业信心连续第八个月上升。
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。