（修正）智利称俄罗斯寻求扩大从拉美国家进口食品

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路透圣地亚哥8月7日 - 智利贸易部门负责人周四说，俄罗斯政府周三与数位拉美国家大使见面，讨论寻找更多食品供应来源的可能性。此前，俄罗斯已禁止进口许多西方国家的产品。

俄罗斯禁止从美国、欧盟、加拿大、澳洲和挪威进口所有肉类、鱼类、鸡肉、乳品、水果与蔬菜，以报复西方的制裁行动。

“据我们所知，昨天(周三)俄罗斯政府和几个拉美国家的大使举行会晤，智利当然也受邀参加，”智利政府贸易事务部门Direcon负责人Andres Rebolledo说。

“他们表示，想看一下有无可能找到更多食品供应者，”Rebolledo说。

他并未明讲有哪些国家的大使参与会议。

俄罗斯对西方国家的报复措施，意味着农业大国巴西的肉类和谷物出口可能获得良机。其他拉美国家也可能从中受益。

“他们对我们的大使表示，将提供清单，列明他们认为比较优先的产品...俄罗斯政府称将在未来几天(把清单)交给我们。”Rebolledo说。

智利或许可成为欧洲水果以外的一个选择。根据Direcon数据，该国去年对俄商品出口总额为6.43亿美元，主要为加工食品、鲑鱼和水果。不过，水果出口商认为，由于南北半球季节相反--南半球现正值冬季，想要完全取代不太容易。(完)

(编译 李婷仪 审校 郑茵)

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