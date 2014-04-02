智利北部海域发生8.2级强震并引发海啸 五人死亡

智利北部海域周二发生8.2级强震并引发海啸，已造成五人死亡。美国地质调查局(USGS)称，此次地震的震源浅，在海床下方仅12.5英里(20.1公里)，震中距离边境城市伊基克港约100公里。智利海军表示，地震发生后45分钟内，海啸引起的首波海浪就抵达北部海岸，当局疏散了沿海部分地区民众。图为智利民众在海啸预警发布后向地势较高的地方转移。路透