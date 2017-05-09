中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成

路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。

报导称，存在问题的企业中，“散乱污”问题企业1,930个，超标排放的30个，未安装污染治理设施的512个，治污设施不正常运行的507个，涉嫌在线监测弄虚作假的12个，存在VOCs治理问题的179个，防扬尘措施不完善的1,075个，存在其他问题的1,349个。

各督查组每天将督查发现的环境问题上报环保部，同时抄送所在城市人民政府。环保部对督查中发现的突出环境问题，印发督办通知，责成北京、天津、河北、山西、山东、河南等6省、市环保厅（局）对督办问题进行整改。

5月5日，环保部印发了第三批大督查发现问题的督办通知，共督办738个突出环境问题。督办的环境问题中，涉及“散乱污”企业违法生产的411个，其他突出环境问题327个。

此前，环保部已印发两批大督查发现问题的督办通知。第二批督办554个环境问题。根据反馈情况，截至5月2日，第二批督办的255个“散乱污”企业违法生产问题中，拆除取缔的115个，责令停产106个，完成率为86.7%。

第二批督办的299个其他突出环境问题中，已经责令停产107个，立案处罚68家，拆除取缔16家，有146个已整改完成，完成率为48.8%，其余问题正在整改之中。（完）