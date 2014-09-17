中印将签署68亿美元协议 兴建两个工业园--中方官员

法国总统候选人马克龙支持率勉强领先 极右翼勒庞强化欧元怀疑论调

路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。