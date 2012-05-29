今年起每年安排10-20亿元支持新能源汽车产业化--财政部

路透北京5月29日电---中国将加力推进新能源汽车产业发展.财政部副部长张少春近日称,从今年起每年将安排10-20亿元人民币资金,支持具备量产条件的新能源汽车产业化,和节能汽车技术研发和产业链建设.

财政部网站周二刊登新闻稿援引他在全国财政节能减排工作会议上的话并称,将在全国大中型城市推广使用混合动力公交车,因其性能稳定、节能减排效果明显.

"要求试点城市尽快取消新能源汽车的车牌拍卖、摇号、限行等限制措施,出台停车费、电价、道路通行费等扶持政策,加快充电站等基础设施建设步伐."他并称.

中国正着力推进电动汽车业发展以节能减排,规划要加快培育和发展节能与新能源汽车产业,以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向,争取到2015年电动汽车累计产销量达50万辆.

张少春是在对今年下半年和明年财政推进节能减排的主要任务时做出这些表述的,但他未就支持资金的具体安排方式和对象进行阐述.

他还表示,要继续加大25个城市公共服务领域新能源汽车示范推广力度,特别要扩大公务、物流、租赁等行业使用规模.

此前有消息人士对路透表示,中国政府拟出台新一轮刺激汽车产业发展的政策,包括以旧换新和汽车下乡等,其中新一轮汽车以旧换新政策,主要针对一定范围的汽车(如选择特定类型的车型、特定服务对象的小汽车等)实行以旧换新.

该消息人士亦提及,目前一方面要加强相关技术研发的突破和产业化推动工作;另一方面要进一步完善私人购买新能源汽车的财税优惠政策,使汽车产业发展与汽车产业升级换代紧密结合起来.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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