中国完成十二五经济增长目标无悬念 医结构失衡顽疾任重道远

* 国务院发布十二五年规划纲要实施中期评估报告，实现经济增长目标无悬念

* 结构优化升级进展缓慢，金融财政风险增大

* 为编制”十三五“规划铺路，结构调整仍为经济发展主线

作者 沈燕

路透北京4月9日 -从周三国务院发布的中国”十二五“（2011-2015年）规划纲要实施中期评估报告不难看出，完成”十二五“提出经济年均增长７％的目标虽无悬念，但结构失衡的痼疾仍在恶化，并突出反映在环境污染加剧等方面。

由此，围绕经济结构调整仍将会是中国编制”十三五“（2016－2020年）规划的主线，而在应对眼下中国经济面临的困境时，政策选择上显然更倾向于有利长远的方面。

“在地方政府性债务负担加重、整体债务率偏高，货币供应量持续较快增长和全社会融资规模偏大环境下，单纯以需求管理为主的财政政策和货币政策，在促进经济增长上的运作空间日趋缩小，操作不当还会带来产能过剩加剧、结构调整延缓、通胀压力加大、债务风险累积等问题。”评估报告称。

为此，报告提出要创新宏观调控思路和政策组合，坚持需求管理和供给管理并重，以提高供给侧效率为重点，着力构建新的内在稳定增长机制，将稳增长的着力点转向完善市场经济体制和改善营商环境。

中国国际经济交流中心研究员王军对此解读称，这也意味着宏观政策的调控思路有所转变，从以往过分注重调控需求端转向需求与供给并重，包括加快推进改革、提高企业效率等，都属于调控供给端的做法。

他进一步指出，这从本届政府上任以来一直弱化经济增速，强调更注重经济增长质量，不搞大规模刺激政策上已有所体现。从目前看，政策导向并没有明显变化。

这一观点也与民生证券首席经济学家邱晓华不谋而合，“目前中国的经济状况说不上好，但也没有多差，因此政策选项上也没有大调整的必要，一切都在按部就班地进行中。”他称。

而本月初召开的中国央行货币政策委员会2014年第一季度例会关于货币政策的表述，与去年四季度基本没有差别，延续了保持稳健货币政策与适度流动性的基调。分析人士认为，这表明当下市场流动性适宜，央行仍会采取公开市场操作保持流动性的合理，目前看并没有下调存款准备金率的必要。

**结构失衡在加剧**

从时间看，距离“十二五”（2011－2015年）规划的结束还有一年多，评估报告也对规划实施情况给出客观评价，指出24个主要指标绝大多数达到预期进度要求，少数指标已提前完成《纲要》目标。但部分指标实现进度较慢，需要给予高度关注。

十二五规划中确定的GDP增幅为7%，2011年中国实现GDP增幅9.3%，2012年增长7.7%，2013年增长7.7%，2014年确定的目标为7.5%。

经济增幅超过《纲要》预期目标，也昭示中国完成十二五规划的经济增长目标已无悬念，但面对结构调整的中长期难题却显得力不从心，显示结构失衡仍在加剧。

“依靠投资拉动经济增长的模式没有得到根本改变。投资依然是拉动经济增长的主要手段，一些地区的高增长主要靠固定资产投资超常增长支撑，相当部分投资集中在基础设施、房地产和部分产能过剩领域，积累了较大债务风险。”评估报告称。

产业优化升级亦进展缓慢，钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等行业产能过剩严重，光伏等新兴行业的产能利用率只有30%～50%，环境污染形势严峻等等，也从另一方面反映出中国经济结构仍在恶化。

王军指出，从评估报告的表述不难看出虽然增长目标实现了，但经济结构却在恶化，产业优化升级进展缓慢的潜台词就是结构调整进展不大。

此外，报告还提到财政金融风险增大，而这与经济结构恶化密不可分。

报告称，由于依靠投资拉动经济增长的模式没有得到根本改变，一些地区为了追求经济增长速度，盲目扩大投资，不顾条件上项目，不仅带来了产能过剩等问题，还导致地方政府性债务扩张较快、财政金融风险加大等隐患，部分地区政府性债务规模过大。

”评估报告反映出的问题核心都与经济发展地区间和结构上的不平衡有关，归根到底还是结构调整的问题，如何解决完善，将是编制十三五规划的主线。“王军称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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