中国内贸“十二五”规划将出台 2015年消费总额达32万亿元--报载

路透北京9月4日电---上海证券报周二报导称,为给消费注入"强心剂",中国即将出台内贸"十二五"规划,并落实系列促消费政策.目标是到2015年,实现社会消费品零售总额32万亿元,较现有规模增长约80%.

上述规划将具体包括,出台加大现有老旧汽车报废更新补贴办法;对家具建材等亮点消费进行补贴;推动出台流通领域税收减免;对部分消费品的消费税进行适度调整等.

同时,在促消费支持措施方面,除补贴外,还将在免税、退税、贴息等方面进行探索.报导援引权威人士称,相关部委已在研究逐步将增值税免税政策由鲜活农产品生产扩大到流通环节.

此外,降低餐饮等商贸服务行业税负,将营业税率由5%恢复到3%,有条件的逐步改为徵收增值税,也是在酝酿的一项内容.

报导援引商务部研究院消费经济研究部副主任赵萍称,中国需要完善扩大消费政策的支持方式.如调整消费税的徵收范围和税率结构.对目前徵收消费税的部分商品，如汽车、化妆品、金银首饰等的消费税进行适度调整.

"对於那些以前是奢侈品,目前已变为大众消费品的商品,要在新一轮消费税调整中逐步调低消费税税率,或者不再徵收消费税."她称.

内贸"十二五"规划是一个涉及面广、指引性的规划.虽然促进消费的政策并不会在规划中直接得到体现和落实,但是从中可以看到政策鼓励的方向.

今年上半年中国消费保持平稳态势,但其增速出现明显反弹的动力却并不充足.中国7月社会消费品零售总额同比增长13.1%,逊於市场预期,并创下2006年2月以来新低.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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