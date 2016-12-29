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中国财经 | 2016年 12月 29日 星期四 13:10 BJT

中国“十三五”期间交通基础设施建设投资将保持高位运行--交通运输部

路透北京12月29日 - 中国交通运输部周四提供的新闻稿显示，“十三五”(2016-2020年)期间，交通基础设施建设投资将保持高位运行，对促投资促消费稳增长将发挥重要作用；将加快高速铁路网和中西部干线铁路建设，积极推进支线铁路建设。

交运部称，要推进高速公路网建设和普通国道提质改造，全面加快农村公路建设，加强内河支线航道建设，完善港口集疏运网络，加快推进民用运输机场和通用机场建设。

预计“十三五”末，通用机场将建成500个以上，通用航空器将达到5,000架以上，年飞行量200万小时，产业整体规模将超过1万亿元人民币。

“十二五”是中国交通基础设施投资力度最大的五年，总投资约12.5万亿元，是“十一五”总投资的1.6倍。

另据国务院新闻办发布同日发布的中国交通运输发展白皮书显示，2020年，中国高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市；新改建高速公路通车里程约3万公里。

白皮书称，2020年基本建成京津冀、长三角、珠三角、长江中游、中原、成渝、山东半岛城市群城际铁路网；加快300万以上人口城市轨道交通成网，新增城市轨道交通运营里程约3,000公里。

白皮书指出，“十三五”时期，要推进铁路市场化改革，深化投融资体制和财政事权与支出责任改革，加快推进空域管理体制改革，促进各种运输方式深度融合；加快中西部铁路建设，加强农村公路，通用机场建设，推进油气管道区域互联。

截止2015年底，中国铁路营业总里程达12.1万公里，规模居世界第二，其中高速铁路1.9万公里，位居世界第一。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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