中国“十三五”期间交通基础设施建设投资将保持高位运行--交通运输部

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京12月29日 - 中国交通运输部周四提供的新闻稿显示，“十三五”(2016-2020年)期间，交通基础设施建设投资将保持高位运行，对促投资促消费稳增长将发挥重要作用；将加快高速铁路网和中西部干线铁路建设，积极推进支线铁路建设。
交运部称，要推进高速公路网建设和普通国道提质改造，全面加快农村公路建设，加强内河支线航道建设，完善港口集疏运网络，加快推进民用运输机场和通用机场建设。
预计“十三五”末，通用机场将建成500个以上，通用航空器将达到5,000架以上，年飞行量200万小时，产业整体规模将超过1万亿元人民币。
“十二五”是中国交通基础设施投资力度最大的五年，总投资约12.5万亿元，是“十一五”总投资的1.6倍。
另据国务院新闻办发布同日发布的中国交通运输发展白皮书显示，2020年，中国高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市；新改建高速公路通车里程约3万公里。
白皮书称，2020年基本建成京津冀、长三角、珠三角、长江中游、中原、成渝、山东半岛城市群城际铁路网；加快300万以上人口城市轨道交通成网，新增城市轨道交通运营里程约3,000公里。
白皮书指出，“十三五”时期，要推进铁路市场化改革，深化投融资体制和财政事权与支出责任改革，加快推进空域管理体制改革，促进各种运输方式深度融合；加快中西部铁路建设，加强农村公路，通用机场建设，推进油气管道区域互联。
截止2015年底，中国铁路营业总里程达12.1万公里，规模居世界第二，其中高速铁路1.9万公里，位居世界第一。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。