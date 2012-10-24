十八大展望：金融改革蓄势 统一的金融混业监管机制渐入视野

* 前海等区域试点为金融改革探路

* "一行三会"分业监管已成掣肘

* 多层次金融体系需监管框架改革

* 呼吁建立统一的金融混业监管机制

作者 赵红梅/张胜男

路透北京10月24日电---"要争取去前海工作."一位资深券商人士近日力劝即将在北京金融学博士毕业的表弟.在他看来,仅15平方公里的那块宝地犹如1992年的深圳之于中国,被作为新一轮改革开放"先行先试"地区之一,亦承载着中国金融改革未来走向.

据业内人士透露,深圳前海、浙江温州试点地区金融改革创新政策已进入细化落实阶段.前海金融监管架构或试验"一行一会制",即一个中国央行分行,一个金融监管委员会,而不是目前中国"一行三会"监管模式,以适应未来前海金融机构混业经营及跨境运作.

随着下月初的中共十八大召开在即,金融混业监管的呼声再起.接近高层人士透露,之前关於设立金融国资委的计划已搁浅,而未来计划在银监会、证监会、保监会三个专业委员会金融监管框架上,增设或将三家整合为一个金融监督管理总局可能性较大.

"目前金融混业的未来发展与分业监管格局之间仍无法达成共识,尚未有明晰成熟的金融监管方案,但统一金融混业监管机制已提上日程,要等十八大召开後一段时间,主管金融业领导变动结束.而现有'一行三会'格局短期内料变动不大."一位监管层人士称.

不少受访人士亦表示,尽管前海等金融创新项目还在待批,是否会是中国金融监管未来雏形还未知,然随着金融机构混业化发展趋势越来越明显,始於2003年的"一行三会"的分业监管体制难以有效监管.

北京大学金融与证券研究中心主任曹凤岐教授此前即多次表示,随着竞争国际化和混业经营的发展,中国应改革金融监管体系,走统一监管之路,长远目标是建立"一行一会"体制,即中国人民银行和中国金融监管委员会体制.

上述监管层人士对路透并称,後全球金融危机下,金融监管体系的内在机制重塑是诸改革的重中之重,中央已考虑加强监管机构的独立性、有效性,在现有监管框架基础上合并或新立一个综合性金融监管组织,主要职责是监督和管理系统性风险并维持金融稳定,"但这个过程至少需要好几年."

即将於11月8日召开的中国共产党第十八次全国代表大会将选举产生新一届的中共中央领导层."人"落实之後,才能落实"事",预期直到将於12月召开的中央经济工作会议之时,新一届政府的政策基调,可能才会逐步明朗.

全国人大常委、民建中央副主席辜胜阻此前就表示,更期待十八大後五项关键性改革能加速推进,包括打破垄断,收入分配制度,金融体制,财税体制以及政府体制的改革.

**社会融资总量和影子银行**

尽管中国依然是商业银行为主的融资体系,按"一行三会"分业监管格局已运行10年,然中国经济已呈实业金融化、金融混业化的趋势,金融机构、产业资本、实业企业、地方政府都已开始介入金融混业或产融结合,金融创新在交叉领域不断涌现.

中国央行数据显示,今年1-9月社会融资规模为11.73万亿元,人民币贷款占比已从2002年的91.9%下降至57.3%,委托贷款、信托贷款、未贴现的银行承兑汇票等表外融资对贷款的替代作用愈加明显.随着金融创新快速发展,未来人民币贷款占比有可能更低,而实体经济还会增加新的融资渠道,如私募股权基金、对冲基金等.

中国社科院金融所研究员周子衡认为,社会融资渠道的多元化反映了金融脱媒日益加快,而影子银行的兴盛、民间金融风险徒增都预示着宏观调控与金融监管体系正面临改革,当前一行三会的金融监管体系,难以适应中国经济.

目前中信、招商、光大、平安集团(601318.SS)(2318.HK)以及四大资产管理公司中的信达资产和华融资产、工商银行(601398.SS)(1398.HK)等已实现了混业跨行,涉足银行、证券、期货、保险、租赁、信托等领域.

另据国务院发展研究中心企业所数据显示,国务院国资委主管的117家央企中,已有87家实现了不同程度的产业资本介入金融领域,如中石油控股昆仑银行.而近日,注册资本达120亿元的浙江省金融控股公司宣告成立,广东省亦明确要在"十二五"期间打造1-2家省属金融控股公司,成立10家地方金融控股公司.

据银监会首席顾问沈联涛估计,2010年中国存量影子银行贷款已达20万亿元,几乎占中国GDP(国内生产总值)的二分之一.

目前中国影子银行主要范围包括:银行业内不受监管的证券化活动,以银信合作为主要代表,还包括委托贷款、小额贷款公司、担保公司、信托公司、财务公司和金融租赁公司等进行的"储蓄转投资"业务;另一部分为不受监管的民间金融,主要包括地下钱庄、民间借贷、典当行等.

"如果宏观审慎管理范围过窄,大量具有系统重要性的金融机构、市场和产品游离在外,它们都可能成为系统性风险的重要来源."中国央行此前即表示.

对此,国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松近日撰文称,当前中国可更多参考美国基於金融部门和金融功能的多元监管者模式,重点关注大型金融集团的监管问题,并应建一个类似美国金融监管体系中的金融服务监管委员会的综合性金融监管组织,将横跨不同市场的相关监管者整合在一起,加强合作、共享信息并填补监管空白.

**分设或整合,殊途同归**

受访学者并认为,机构分分合合并不是最重要,重要的是要建立统一的金融混业监管机制和战略,打破条块分割的监管和"五龙治水"的格局.

2008年10月国务院批准的"央行三定方案"中,曾规定"一行三会"应以部际联席会议制度的形式,加强货币政策与监管政策之间以及监管政策、法规之间的协调,建立金融信息共享制度,但近几年来,缺乏"牵头人"使得监管协调缺失.

金融界人士张涛亦表示,"一行三会"之前协调缺失问题凸显,而货币政策和金融监管的协调也亟待解决,近年来央行构建宏观审慎的政策框架,希望能有"牵头人"角色,未来预计联席会议实质会有进步,而三大机构怎麽合并则是後期问题,均要等央行行长等人选落地.

花旗集团中国高级经济学家丁爽认为,关键不在於部门分或并的形式,最终是要看有统一的机制可让分业监管部门充分协调.

"现在是各个部门从自己的利益角度考虑想守住自己的那一部分,包括统计数据,分享方面存在很多问题.所以要考虑合并,以确保设定政策目标不互相冲突,并能解决金融机构之间业务交叉问题,特别是银行的表外业务."丁爽称.

一位接近监管层人士表示,可以将银监会、保监会、证监会整合组建,成立统一的混业监管机构,减少监管交叉和不必要的重复,实行"统一领导、分级负责、条块结合",来减少监管空白和盲区,如对金融控股公司、产融结合及一些金融衍生品方面的监管存在不足.

但这一说法亦遭到银监会、证监会等人士否认,"中国的部委整合比拆分难,三会实力、人员数量悬殊、阻力较大,...如果国务院有足够的协调机制,部委分开也并不妨碍监管,这一整合至少近两年很难发生."

外汇研究人士汤亚键认为,无论是成立金融国资委或是采取统一综合监管,前提均须政府其他职能部门转换职能,予以跟进,金融体制改革最终还需全社会改革的整体推进.

他并表示,应增强金融监管独立性,其次是金融监管者与央行的协作,与其他职能部门的协作机制需要重塑,在避免行政干预的前提下,重建协作共享平台.(完)

--审校 张喜良

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