里昂料中国十八大之後天然气价改革有望推至沪川地区

路透香港9月26日电---投行里昂的报告称,预料在中国十八大之後,国内天然气价改革有望推至上海和四川.

报告指出,据业内消息指国家发改委已於今年7月向国务院提交建议,将价改伸延至上海和四川,以配合明年接通土库曼斯坦进口天然气.虽然扩大天然气价改方案与汽柴油价改革方案一并提交,但里昂认为,天然气价改会早于汽柴油价改出台.

"相信很大机会于十八大会议之後宣布扩大价改试点."该行分析师Simon Powell在报告中称.

预计将於今年10月中下旬召开的中国共产党第十八次全国代表大会,将会选举新一届的中共中央领导层.随着人事得到落实,预期将於12月召开的中央经济工作会议之时,新一届政府的政策基调,以及是否启动大部制改革等重要问题,可能才会逐步明朗.

中国自去年底在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点,将现行以"成本加成"为主的定价方法,改为按"市场净回值"方法定价.

报告指出,"两广"地区改革使当地门站价上升20-30%.该行预料,如果全国天然气价每立方米提价1-1.5元人民币,中国最大的天然气供应商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)的进口天然气业务亏损可大大降低.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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