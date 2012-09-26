里昂料中国十八大之後天然气价改革有望推至沪川地区

永达汽车与一嗨租车战略合作 二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透香港9月26日电---投行里昂的报告称,预料在中国十八大之後,国内天然气价改革有望推至上海和四川.
报告指出,据业内消息指国家发改委已於今年7月向国务院提交建议,将价改伸延至上海和四川,以配合明年接通土库曼斯坦进口天然气.虽然扩大天然气价改方案与汽柴油价改革方案一并提交,但里昂认为,天然气价改会早于汽柴油价改出台.
"相信很大机会于十八大会议之後宣布扩大价改试点."该行分析师Simon Powell在报告中称.
预计将於今年10月中下旬召开的中国共产党第十八次全国代表大会,将会选举新一届的中共中央领导层.随着人事得到落实,预期将於12月召开的中央经济工作会议之时,新一届政府的政策基调,以及是否启动大部制改革等重要问题,可能才会逐步明朗.
中国自去年底在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点,将现行以"成本加成"为主的定价方法,改为按"市场净回值"方法定价.
报告指出,"两广"地区改革使当地门站价上升20-30%.该行预料,如果全国天然气价每立方米提价1-1.5元人民币,中国最大的天然气供应商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)的进口天然气业务亏损可大大降低.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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