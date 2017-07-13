中国6月以美元计价出口同比增长11.3% 进口增17.2%--海关（更新版）

（新增美元计价数据细节和发布会详情）

路透北京7月13日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价6月出口同比增长11.3%，进口同比增长17.2%，均高于路透调查预估中值8.7%和13.1%。

海关数据并显示，6月贸易顺差为427.65亿美元，路透预估中值为顺差424.4亿美元；6月外贸出口先导指数为41.5，较上月上升0.4。

整个上半年，以美元计价出口同比增长8.5%，进口增长18.9%，累计贸易顺差1,850.6亿美元。

今年3月以来，中国自朝鲜月度进口连续四个月大幅下降。海关发言人黄颂平在新闻发布会上透露，中国上半年对朝鲜出口16.7亿美元，上升29.1%；自朝鲜进口8.8亿美元，下降13.2%。

他表示，联合国对朝制裁并非全面禁运，与朝鲜民生有关的特别是体现人道主义原则的贸易不应受影响；在禁运清单之外的纺织品等传统劳动密集型产品，是拉动对朝出口增长的主要商品；而中国上半年自朝鲜进口的煤炭和铁矿砂等商品均符合安理会决议。

海关同时公布，以人民币计价，上半年中国货币贸易进出口总值13.14万亿元，比去年同期增长19.6%。其中，出口同比增长15%，进口同比增长25.7%，贸易顺差1.28万亿元，收窄17.7%。

6月单月，以人民币计价的出口同比增长17.3%，进口增长23.1%；当月贸易顺差2,943亿元。

6月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 11.3 8.7 6-11.9 8.7 -6.8

进口(%) 17.2 13.1 10-20.2 14.8 -9

贸易顺差(亿美元) 427.65 424.4 330-515 407.94 453.42

（完）