焦点：中国经济企稳实现全年目标有望 定向刺激方向将延续

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京7月16日 - 受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。

预计下半年稳增长、促改革仍是政策主线。在经济趋稳、信贷趋于宽松之际，未来将延续定向刺激方向，货币政策保持稳健，在支撑经济的同时为改革创造更多时间和空间。

“总体上符合预期，稳增长举措和旺季叠加，带动工业增长的恢复，另外消费也维持在12.4-12.5%的水平，都为GDP平稳增长带来支撑，”申银万国首席宏观分析师李慧勇评价称。

他预计下半年经济还能保持平稳，主要是因为出口随着外围经济的好转料进一步回暖，而去年下半年基数偏低，再加上限购限贷放松，也支持房地产市场企稳；同时金融是经济的领先指标，上半年偏宽货币政策也支持下半年经济保持一个比较快的速度。

“经济总体来看是平着走，上下波动也就0.1个百分点，并没有什么趋势性的变化，”他说，维持全年增长7.4%的判断，三季度强一些，四季度弱一些，但平均也在7.4%左右。

中国国家统计局周三公布，二季度中国国内生产总值（GDP）同比增长7.5%，环比增2%，上半年同比增速则为7.4%。1-6月固定资产投资同比增长17.3%，较1-5月上升0.1个百分点。路透预估中值原本为二季度GDP增长7.4%，1-6月投资增长17.2%。

单独6月来看，规模以上工业增加值增长9.2%，较上月加快0.4个百分点，并创下年内高点，这和前期领先指标PMI的表现相符；当月社会消费品零售总额同比增长12.4%。路透预估中值分别为9.0%和12.4%。

中国国际经济交流中心经济部部长张永军认为，现在政策效果刚体现出来，这种拉动作用可能还会延续一段时间，财政方面下半年资金加快使用可能会起到一定效果，而货币方面目前14.7%的广义货币供应量(M2)增速已经不低，即便会进一步加快，但持续时间也不会太长。

“能保持现在的速度，对经济的刺激力度应该说已经可以了，”他说，“全年经济增速7.5%左右的目标也不是说一点困难没有，但经过采取的一些措施，现在肯定还有压力，但实现起来的可能性还是比较大的。”

而国家统计局新闻发言人盛来运在新闻发布会上也称，中央一系列稳增长、促改革的政策措施是及时的，有效的，“以后一个阶段我觉得重要的是要抓好政策的落实。”

国务院总理李克强周一也再度强调，中国经济运行保持在合理区间，对经济能够实现中高速增长和持续健康发展充满信心。[nL4S0PP3FW]

数据出炉后，市场反应不大。中国上证综指.SSEC早盘仅小幅收高0.07%，明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS则小跌0.22%；中国银行间市场现券收益率续涨，国债涨幅较明显；人民币兑美元则小幅升值。

欲览数据详情，请点击[nL4S0PP1YH][nL4S0PP2B2]；欲览即时观点，请点击[nL4S0PQ1VB]；欲览新闻发布会要点摘录，请点击[nL4S0PR0R4]

中国工业增速图表 bit.ly/1r33mQt

中国GDP和CPI图表 bit.ly/W8TvNG

中国GDP同比和环比图表 bit.ly/Wgr6Wl

**经济企稳无虞**

中国政府4月以来出台一系列“微刺激”政策，包括推进棚改和铁路基础设施等重大项目建设，扩大小微企业税收优惠范围，定向降准等。在政策暖风下，经济短期企稳迹象初显。

“当前经济运行总体是平稳的，仍在合理区间，...今年以来出台的一系列政策措施的效应、效果也正在显现，”盛来运称，即使是面临较大挑战的出口和房地产领域的指标增速来看，出口增速在最近几个月温和回升，房地产降幅收窄。

“从以上这些情况来看，我觉得下半年经济保持平稳运行，较快增长还是有条件的，”他说，而房地产市场的分化调整短期对经济运行有一定压力，但长期来讲有利于房地产市场本身的健康运行，也有利于国民经济可持续健康发展。

在当前房地产投资下滑的基础上，上半年投资仍能保持17.3%的增长速度亦不容易，棚户区改造、铁路投资等的对冲效果显现，下半年投资增速可能继续提升。

与此同时，虽然1-6月房地产开发投资同比增速14.1%为至少过去一年最低水平，但让人宽慰的是，同期全国商品房销售额同比下降6.7%，降幅较1-5月明显收窄1.8个百分点；房屋新开工面积下降16.4%，降幅亦收窄2.2个百分点。

“预计未来经济会逐步企稳，三季度可能持平，四季度甚至可能有所回升，”安信证券高级宏观分析师尤宏业认为，这主要是因为一些负面因素已释放得差不多，尤其从最近数据看，房地产销售和新开工虽然还是下滑，但幅度收窄，房地产投资三季度也许能逐步站稳。

而且今年政府支持力度不见得明显加速，但也不会很快消失，其次外需虽然反复，但整体情况还可以，“综合起来，整个经济没有急速下降的压力，应该是逐步筑底，等负面因素逐步消化后，应该还会继续回升，”他说。

用电量是经济运行的“晴雨表”。国家能源局昨日数据显示，上半年全社会用电量同比增长5.3%，远低于全年GDP增长目标，说明经济仍面临下行压力；不过从逐月数据来看，二季度用电量增速逐月回升，表明经济短期企稳。

**稳增长仍是政策主线**

从6月M2增速明显反弹，新增贷款规模扩大，可以看出目前金融给实体经济的支持力度已经很大。而工业增速快速回升、固定投资增速企稳，亦表明前期微刺激政策对经济起到了很好的托底作用。

目前来看7.5%左右的增速实际上是对中国来讲比较适宜的速度，一方面能稳住就业，另一方面亦为改革创造空间。展望未来，稳增长仍是政策主线，预计近期微刺激政策对经济的劳动仍将持续一段时间，货币政策稳健为主，财政继续定向刺激发力。

“从目前的趋势看，稳增长仍会是下半年的政策主线，各地方的微刺激也在加码，尤其是近期中央督查组下去检查政策落实，下半年经济会稳中趋升，”国家信息中心高级经济师祁京梅说，政策方面预计会延续上半年的定向刺激发力方向。

首创证券研究所所长王剑辉指出，二季度各项数据有所改善，一方面是国内外经济环境趋于改善，另一方面是货币政策的刺激力度明显高于预期；已经放出来的流动性会对三季度仍有刺激作用，GDP增速应该能达到7.5%以上。

“未来货币政策的刺激力度虽然会减弱，但财税等鼓励消费，帮助出口的政策应该仍会继续，甚至继续扩大，”他说。

中国6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升。加之6月广义货币供应量M2增速远超今年13%的调控目标，预计将制约货币政策放松的空间，短期内政策面将进入一个观察期。

据盛来运介绍，上半年最终消费对GDP增长的贡献率是54.4%，拉动GDP增长4个百分点；固定资本形成对GDP增长的贡献率是48.5%，拉动GDP增长3.6个百分点；货物及服务净出口对GDP增长的贡献率是负的2.9%，负拉动GDP增长0.2个百分点。

“财政5月已经发力，可能节奏也就那样了，要力度太大去支持也不太现实。关键是要看房地产能不能稳住，如果销售和新开工能企稳的话，投资也许会在低位企稳。未来还是要边走边看，”安信证券分析师尤宏业称。（完）

(审校 张喜良)

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