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中国
时事要闻 | 2014年 3月 11日 星期二 08:17 BJT

中国“两会”日程（3月11日-13日）

3/11（星期二）

09:00中国央行行长周小川、银监会主席尚福林、证监会主席肖钢、保监会主席项俊波、国家外管局局长易纲就“金融改革与发展”答记者问

3/12（星期三）

09:00 全国政协十二届二次会议闭幕

3/13（星期四）

09:00 全国人大十二届二次会议闭幕会

闭幕后国务院总理李克强答中外记者问

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)here

(发稿 黄凯)

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