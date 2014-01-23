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中国财经 | 2014年 1月 23日 星期四 17:00 BJT

中国去年财政收入增速放缓 中央财政勉力达标

* 2013年财政收支增速均回落至略超10%

* 中央财政收入勉力实现预算目标

* 全年国有土地使用权出让收入增长44.6%

路透北京1月23日 - 中国2013年财政收入和支出增速双双放缓，经历前低后高最终平稳收局。其中中央财政扭转年初增速大幅下滑的局面，勉力完成全年增长目标。这主要得益于经济逐步回暖和贸易形势好转等的拉动。

中国财政部公布，2013年全国公共财政收入12.91万亿元人民币，同比增长10.1%；公共财政支出13.97万亿元，同比增长10.9%。年初预算目标分别设为为8%和10%。2012年实际增速分别为12.8%和15.1%。

其中，2013年中央财政收入6.02万亿元，同比增长7.1%，略高于7%的预算收入目标，在全国财政收入中占比46.6%；地方财政收入6.9万亿元，同比增长12.9%。

“随着经济逐步回暖、贸易形势好转和相关增收措施落实，下半年中央财政收入增幅稳步提高，全年中央财政收入预算圆满完成并略有超收，”财政部新闻稿称。

中国财政收入和支出增速图表，请点选 link.reuters.com/zyj36v

财政支出方面，去年全年教育支出2.19万亿元，同比增长3%，主要原因是上年基数较高，2012年时增幅高达28.3%；科技支出增长13.7%，医疗卫生支出增长13.3%。

而住房保障支出同比下降1%，仅有4,433亿元，主要是因为按计划保障性安居工程建设工作量比上年有所减少。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2013年全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年

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财政收入 10.1 15.9 16.2 13.4 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8

财政支出 10.9 4.1* 21.9* 10.1* 6.5* 1.8* 3.0 12 18 7.2 15.7 15.1

财政部新闻稿并显示，去年全年国有土地使用权出让收入同比增长44.6%，达到4.125万亿元。

与此同比，国有土地使用权出让收入安排的支出4.06万亿元，增长41.9%，主要是征地拆迁补偿等成本性支出增加较多。征地拆迁补偿成本愈发高昂，这也从侧面反映出当前靠征地来推进城镇化建设的道路已经行不通。

*注： 自今年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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