谁伴金银共落寞--2013年中国期市三大“悲情”品种揭秘

图为在奥地利首都维也纳拍到的金条及颗粒。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

作者 丁琦

路透上海12月27日 -对于大宗商品市场而言，2013年可谓是失意的一年。全球复苏根基未稳，实体经济需求疲弱，商品价格难拾前几年的如虹涨势；而随着中国期货市场逐步与国际接轨，国内投资者也真切感受到了全球市场的冷暖变幻。

回眸过去一年的中国期市，我们从近40种商品中挑出三个颇具代表性的“悲情”品种作一番盘点。看看其今年悲剧性表现的成因何在？明年会不会否极泰来？其中也可隐约找到些中国和全球经济发展的脉络。

**黄金尽失“土豪”相，东山再起遥无期**

说起2013年的金价表现，不少投资者记忆犹新的有两件事：一是今年4月金价走出的那两根惊心动魄的大阴线；二是“中国大妈”挺身而出，豪掷巨资购金。

不过很多投资者只猜对了故事的开头，却没猜中结尾。随着国际金价在年底跌破每盎司1,200美元，上海期金创出近四年低位，国际金价12年连涨的势头戛然而止，今年黄金和白银的年跌幅料双双达到30%左右；而另一方面，以大妈为代表的实物金买盘看似生猛，却远未如一些人预期的那样有力地扭转金价颓势。

世界黄金协会(WGC)的统计显示，今年前三季度，全球金饰需求较上年同期增长20%，但与此同时，投资需求却大幅下滑了50%。

“这意味着金价没有受实物需求的拉动而上涨，反而是受投资需求的减少而下跌，”银河期货首席宏观研究员赵先卫表示，“中国大妈比较悲剧的一点，就是定价权不在她们这儿。”

在赵先卫看来，目前主导金价走势的不是实物消费，而是金融市场的投资需求，而后者恰恰是2008年后增长最快的一部分，“始于去年底的金价跌势，很大程度上与这部分资金的撤离有关。”

截至本周二，全球最大黄金ETF--SPDR GoldTrust的持金量为805.72吨，较去年年底时的1,350.82吨下滑逾40%。值得注意的是，该ETF目前的持金量较2008年中期仍高出近30%，意味着继续减仓空间依然很大。

根据上述逻辑不难看出，在全球通胀预期不出现大幅蹿升的背景下，金价要想在2014年东山再起、重获金融市场青睐的难度极大。此外，部分市场人士还担心，随着金价弱势逐步成为全球共识，不排除部分金矿商加大在金融市场上的对冲力度，通过做空金价，对其未来产量进行套期保值，从而对市场带来额外打击。

2013年“伤不起”的黄金多头们，在新一年里的日子恐怕也不会太好过。

**“钢铁侠”全无英雄气，产能困境愁煞人**

卖一吨钢赚的钱能买到什么？2013年，这个等式的另一边先后出现过一块猪肉、一斤鸡蛋、直至一根冰棍。

今年二季度，就在好莱坞大片《钢铁侠3》全球热映的同时，领军国内期市钢焦板块的“钢铁侠”--螺纹钢期货却毫无侠气可言，价格节节败退，并在6月创出近10个月新低，下半年象征性地来了波小反弹后，12月又跌回到年内低位附近。

与此相对应的，是全国粗钢产量屡创新高。据中钢协统计，5、6月间的粗钢日产量甚至接近220万吨的惊人高位。

“积累多年的巨大钢铁产能，就像‘张开大口的狮子’，可以吞噬钢铁行业仅有的效益。”中钢协秘书长张长富近日在一个论坛上称。他并预计，从目前市场表现看，国内钢材价格要回升还是非常困难。

就在钢价大跌、钢厂叫苦不迭的同时，今冬弥漫全国多地的雾霾天气警示了人们：钢铁产能无序扩张带来的环保问题，影响已不局限于这个产业本身。一场以环保手段加速淘汰落后产能的行动正在悄然展开。

据路透此前报道，河北等地部分钢厂已被通知限电减产。业内人士预计，随着中国政府加强治理空气污染，国内钢企明年可能面临更多关停处置。

光大期货在2014年度投资策略报告中指出，目前的“环保战役”所瞄准的，不仅仅是国内钢铁行业6,000万吨的过剩产能，而是对钢材价格进行重新定价，即增加了“环保成本”后的钢材定价，仅从环保这一项上来看，将使得吨钢成本增加180元以上，钢价的底部被抬高。

不过还是那句老话--说易行难。只有等环保和调结构措施真正落实到位，钢价连同那些幸存下来的钢铁企业才能逐渐恢复元气，回归正常表现。

**甲醇大玩“过山车”，投机资金掀波澜**

最后不得不提的是甲醇，这个连名称也常被人搞混的小化工品种，却在年底的国内期市掀起了一阵惊涛骇浪。不过随着一波疯牛行情的快速破灭，同样抛下了一大批来不及离场的失意多头。

受国外装置的轮番检修等影响，近月甲醇期货在不到两个月的时间内暴涨逾三成,从每吨2,800多元一路飙到3,700多，一时间令期市金银失色，铜铝折腰，“煤化工”、“烯烃”等化工词汇开始被期货圈热议，成为市场冬日一景。

不过随后乐极生悲式的行情亦让人始料未及。由于价格拉涨过快导致下游需求锐减，加之低成本的煤制甲醇企业开足马力生产，令供求关系发生骤变。在短短10个交易日内甲醇期价暴跌16%。短时间内如此剧烈的波动，不仅让投资者大跌眼镜，也让许多贸易商慨叹跟不上节奏。

“国内甲醇需求确实处在稳步增长的阶段，只要供应端出现一些问题的话，这样的行情就会一触即发，不过最近这波疯狂中确实有不少投机资金在现货和期货两端炒作，” 上海中期的分析师邓世恒表示。

记得有学者打过这样一个比方∶市场就像一杯啤酒，如果没有一点泡沫，说明它不新鲜；可如果泡沫太多，啤酒就少了。期货圈关于甲醇这类“黑马”的讨论还会继续，但需要指出的是，让期货价格尽量跟随供需的脉搏有序涨跌，而不过度受制于投机资金，无论对企业还是经济而言，都是一件好事。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--贸易商表示，中国已拒收约2,000吨美国玉米干酒糟(DDGS)，随着中国严格检查未获批准的MIR162转基因成份，未来几周预料将有更多美国DDGS将遭到拒收。

--中国天津周四启动了国内第五个碳排放权交易市场，标志着中国作为全球最大的二氧化碳排放国，朝着控制环境污染迈出了新的一步。

--中国大连商品交易所指定浦发银行(600000.SS)和兴业银行(601166.SS)两家银行为期货保证金存管银行，这意味着该业务由五大国有商业银行垄断的局面正逐步被打破。

--中国农业部部长韩长赋表示，立足国内实现粮食基本自给的方针必须长期坚持，确保水稻、小麦、玉米三大主粮自给率保持在95%以上，其中水稻、小麦两大口粮保持100%自给。

--俄罗斯国有石油管道公司Transneft(TRNF_p.MM)表示，俄罗斯2014年对中国的原油出口量将低于原先预估，因俄罗斯政府在亚洲和欧洲之间采取了平衡措施。

--周二闭幕的中央农村工作会议提出,要坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，中国人的饭碗主要要装中国粮，18亿亩耕地红线仍然必须坚守。

--中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富预计，今年全年中国粗钢产量可能达到7.82亿吨，明年或增长2-3%，达到8亿吨。（完）

(审校 张喜良)

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